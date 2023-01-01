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Метрическая резьба ISO DIN376

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Метчики прямые и винтовые HSS-E
Метрическая резьба ISO DIN376
Метрическая резьба ISO DIN376
МЕТЧИКИ ДЛЯ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ (СЕРИЯ B376)
МЕТЧИКИ ДЛЯ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ (СЕРИЯ T376)
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